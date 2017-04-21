21.04.2017 | 18:07

В Пензе расследуют жестокое убийство. Заведено и готовится к направлению в суд уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Его фигуранты - 13-летняя девочка и 16-летний парень. Они подобрали на улице кота и принесли его домой. Молока в блюдечко не налили, не приласкали, а усатый думал, что нашел приют... Детки вместо всего этого начали жестоко пытать животное.

«Один из подростков неоднократно наносил удары по голове кота, причинив животному физическую боль и страдания. Кот остался без глаза. Затем несовершеннолетние, обмотав шею кота бельевой веревкой, стали растягивать ее концы, при этом он находился в висячем положении. Потом приставили кухонный нож к телу кота в области передних лап и надавили», - рассказала помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Азалия Баткаева.

В итоге беззащитное животное в муках скончалось. Труп дети выбросили на мусорку. Фильм ужасов они снимали на камеру. Это их и выдало правосудию.

«Желая вызвать реакцию пользователей сети Интернет, они создали страницу в соцсети с вымышленными данными. При ее помощи они разместили в волонтерских и зоозащитных группах фотографии с жестокими действиями», - добавила Азалия Баткаева.

По закону за такое преступление предусмотрены штраф от 100 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Кстати, замученное до смерти животное было маленьким котенком.