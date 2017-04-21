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Криминал | Замучивших котенка пензенских подростков будут судить

21.04.2017|18:07
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В Пензе расследуют жестокое убийство. Заведено и готовится к направлению в суд уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Его фигуранты - 13-летняя девочка и 16-летний парень. Они подобрали на улице кота и принесли его домой. Молока в блюдечко не налили, не приласкали, а усатый думал, что нашел приют... Детки вместо всего этого начали жестоко пытать животное.

«Один из подростков неоднократно наносил удары по голове кота, причинив животному физическую боль и страдания. Кот остался без глаза. Затем несовершеннолетние, обмотав шею кота бельевой веревкой, стали растягивать ее концы, при этом он находился в висячем положении. Потом приставили кухонный нож к телу кота в области передних лап и надавили», - рассказала помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Азалия Баткаева.

В итоге беззащитное животное в муках скончалось. Труп дети выбросили на мусорку. Фильм ужасов они снимали на камеру. Это их и выдало правосудию.

«Желая вызвать реакцию пользователей сети Интернет, они создали страницу в соцсети с вымышленными данными. При ее помощи они разместили в волонтерских и зоозащитных группах фотографии с жестокими действиями», - добавила Азалия Баткаева.

По закону за такое преступление предусмотрены штраф от 100 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Кстати, замученное до смерти животное было маленьким котенком.

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Гость|21.04.2017 19:08|

Ватники развлекаются...

Гость|21.04.2017 19:09|

Пусть им дадут два года.

Гость|21.04.2017 19:14|

Это потому что их на площадку игровую не пустили за забором.

Гость|21.04.2017 19:22|

13-летняя девочка и 16-летний парень

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Их убивать надо с особой жестокостью. Они хуже любого зверья. И мамаш породивших этих животных убивать.

Гость|21.04.2017 19:24|

Таких детей самих резать надо ударов по 50 в тело!!!!

Гость|21.04.2017 19:27|

Пусть их опустят по малолетке,в попэз.

Гость|21.04.2017 19:29|

И эта мразь потом еще детей рожать будет.

Гость|21.04.2017 19:33|

им не назначат условное наказание .......

Гость|21.04.2017 19:38|

И родителей в первую очередь выбрать как сидоровых коз,особенно батю.ему за щеку наделать за таких ублюдков!

Гость|21.04.2017 19:40|

Адрес проживания в студию!в гости надэ зайти.

Гость|21.04.2017 19:41|

Директора школы, которая пыталась не обращать внимания на этот случай тоже надо оштрафовать и снять с должности.

75 и 58 школы.

Гость|21.04.2017 19:42|

Это не подростки.Это деградирующие уродцы.

Гость|21.04.2017 19:43|

Шваль.отбросы общества,зачем они нужны?уже потеряны,пусть сдохнут от рака мозга!проклинаю.

Гость|21.04.2017 19:44|

Таких нельзя выпускать на свободу... они - будущие убийцы...

Гость|21.04.2017 19:44|

Безусловно, наказание должно быть неотвратимым, как в отношении "деток", так и их родителей. Все начинается с котенка, щенка, птички, а там, глядишь и на людей перейдут. Вот отсюда нелюди и появляются. Давайте зададимся вопросом, а кто виноват, что наши дети такие?

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Имя: Гость
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