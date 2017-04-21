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Криминал | Пензенец обокрал домик в деревне Выкопанке Луховицкого района

21.04.2017|17:46
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36-летний житель Пензенской области подозревается в краже, совершенной в Луховицком районе Московской области. Добычей злоумышленника стали не знаменитые на всю Россию луховицкие огурчики, а имущество, вынесенное из дачного домика в деревне Выкопанке.

О преступлении в полицию заявила владелица дачи - москвичка. Приехав на отдых, она обнаружила, что из домика пропали вещи в общей сложности на 40 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Оказалось, что уроженец Пензенской области ранее уже был судим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит виновному, - лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый арестован.

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