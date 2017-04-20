20.04.2017 | 15:20

Городищенский районный суд по инициативе прокурора вынес достаточно суровое решение в отношении двух местных коммерсантов. Они не выплачивали жалование своим сотрудникам.

«Приговором суда директор ООО «Галактика58» привлечен к уголовной ответственности за невыплату заработной платы 8 работникам на общую сумму 184 000 рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей», - сообщил и. о. старшего помощника прокурора Пензенской области Сергей Гончаров.

Приговор в законную силу не вступил. Зарплата обиженным сотрудникам пока не выплачена. Теперь возмещением ущерба занимаются судебные приставы.

И это не единственное преступление такого характера, совершенное в Городище за последнее время.

«Обвинительным приговором закончено уголовное дело в отношении еще одного предпринимателя, который не выплачивал зарплату в течение полугода. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 48 000 рублей», - добавил Сергей Гончаров.

Приговор вступил в законную силу. Работодатель полностью возместил ущерб своему сотруднику.