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Криминал | В Кузнецке 25-летний мужчина заплатит 400 тысяч за удар ножом

19.04.2017|10:33
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Кузнецкий районный суд вынес приговор 25-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого.

1 января этого года около дома в Кузнецке нетрезвый гражданин, поссорившись с товарищем, нанес ему удар в грудь кухонным ножом, повредив сердце.

«Мотивом преступления явилась сформировавшаяся личная неприязнь к потерпевшему, обусловленная возникшим между ними конфликтом на бытовой почве», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Обвиняемый настаивал, что ранил знакомого в целях самообороны, однако после проведения экспертизы факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью подтвердился.

В итоге мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить 400 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|19.04.2017 11:01|

Приведите подробные тарифы, пожалуйста! Меня интересует, сколько стоит ударить топором.

Гость|19.04.2017 11:07|

Гость писал(a):

Приведите подробные тарифы, пожалуйста! Меня интересует, сколько стоит ударить топором.
Уточните пожалуйста тип топора , вес , угол заточки , качество заточки , длину рукояти топора и предоставьте копию справки из дурдома .

Имя: Гость
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