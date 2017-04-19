19.04.2017 | 10:33

Кузнецкий районный суд вынес приговор 25-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого.

1 января этого года около дома в Кузнецке нетрезвый гражданин, поссорившись с товарищем, нанес ему удар в грудь кухонным ножом, повредив сердце.

«Мотивом преступления явилась сформировавшаяся личная неприязнь к потерпевшему, обусловленная возникшим между ними конфликтом на бытовой почве», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Обвиняемый настаивал, что ранил знакомого в целях самообороны, однако после проведения экспертизы факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью подтвердился.

В итоге мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить 400 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.