19.04.2017 | 14:38

В понедельник, 17 апреля, сотрудники двух региональных управлений - ФССП и ФСБ - задержали 58-летнего жителя Пензы в тот момент, когда он, находясь в припаркованной у одного из торговых центров автомашине, пытался вручить деньги человеку в форме.

Автомобиль мужчины был арестован за долги по алиментам и кредитам. Его владелец настолько дискомфортно чувствовал себя в качестве пешехода, что решился на преступление и предложил судебному приставу-исполнителю 20 000 рублей, чтобы снять с машины арест и получить возможность вновь сесть за руль.

Однако пристав остался неподкупным и уведомил руководителя своего ведомства о попытке дать ему взятку. Дальнейшее было делом техники: взяткодателя задержали с поличным, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - резюмировали в региональном следственном управлении СК России.