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Криминал | Директор пензенских строительных фирм не выдавал работникам зарплату

19.04.2017|12:24
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В Пензе направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ряда строительных компаний, который обвиняется в невыплате заработной платы.

С июня 2015 года по январь 2016-го он полностью (более двух месяцев) и частично (более трех месяцев) не выплачивал зарплату своим работникам. Потерпевшими признаны 351 человек, а общая сумма задолженности составила более 29 миллионов рублей.

Во время следствия было установлено, что у руководителя предприятия имелась возможность расплатиться, однако он этого не сделал из корыстной и другой личной заинтересованности.

Мужчина признал свою вину в полном объеме, а также погасил ущерб на сумму около 27 миллионов рублей.

«Кроме того, следственными органами в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба установлено имущество руководителя предприятий, на которое наложен арест», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Напомним: в Городищенском районе руководители ООО «Галактика 58» и ООО «ТрансАвто», не выплачивавшие зарплату сотрудникам больше двух месяцев, привлечены к уголовной ответственности. Одно из должностных лиц оштрафовано на 120 тысяч рублей, другое – на 48 тысяч рублей.

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Гость|19.04.2017 12:51|

и кто же наш герой?

Гость|19.04.2017 13:03|

Мистер Проппер !

Гость|19.04.2017 13:09|

Ни фамилий, ни имен. Тогда вообще зачем такую информацию публиковать?

Гость|19.04.2017 13:18|

Думаю работяги его в цемент закатают . Вот и правильно .

Гость|19.04.2017 13:25|

Видно герой - депутат, который имеет один из самых высоких доходов в области за счет своих рабов-работников

Имя: Гость
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