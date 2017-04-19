19.04.2017 | 12:24

В Пензе направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ряда строительных компаний, который обвиняется в невыплате заработной платы.

С июня 2015 года по январь 2016-го он полностью (более двух месяцев) и частично (более трех месяцев) не выплачивал зарплату своим работникам. Потерпевшими признаны 351 человек, а общая сумма задолженности составила более 29 миллионов рублей.

Во время следствия было установлено, что у руководителя предприятия имелась возможность расплатиться, однако он этого не сделал из корыстной и другой личной заинтересованности.

Мужчина признал свою вину в полном объеме, а также погасил ущерб на сумму около 27 миллионов рублей.

«Кроме того, следственными органами в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба установлено имущество руководителя предприятий, на которое наложен арест», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Напомним: в Городищенском районе руководители ООО «Галактика 58» и ООО «ТрансАвто», не выплачивавшие зарплату сотрудникам больше двух месяцев, привлечены к уголовной ответственности. Одно из должностных лиц оштрафовано на 120 тысяч рублей, другое – на 48 тысяч рублей.