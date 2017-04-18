18.04.2017 | 12:36

В Лунинском районе местного жителя осудили за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

В период с мая 2011 по июль 2016 года мужчина, не имея необходимых документов, хранил пригодный для стрельбы обрез ружья с самодельным способом укороченным стволом и прикладом.

Сельчанин ходил с оружием по улицам Лунина, спрятав его за ремень джинсов и прикрыв майкой. Затем он оставил обрез в доме своей знакомой, где тот хранился без законных оснований.

Впоследствии оружие было изъято сотрудниками линейного пункта полиции.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.