18.04.2017 | 15:25

Сердобский городской суд признал виновным в мошенничестве 45-летнего бывшего начальника отдела военного комиссариата Пензенской области по Колышлейскому, Малосердобинскому, Сердобскому районам и Сердобску.

2 июня 2015 года к мужчине обратился отец офицера запаса. Он попросил разъяснить порядок восстановления сына на военную службу по контракту на офицерскую должность. У начальника отдела не было таких полномочий, однако он решил использовать свое служебное положение и пообещал посодействовать. Однако поставил условие: для устранения препятствий потребуется 350 000 рублей.

Получив эту сумму, сотрудник военкомата стал рассказывать отцу военнослужащего о шагах, которые он якобы предпринимает, и своих служебных связях, позволяющих решить вопрос в пользу молодого человека.

В итоге суд вынес приговор – два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего в возмещение материального ущерба 350 000 рублей.

Бывший начальник отдела военкомата, не признавший свою вину, взят под стражу в зале суда.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Сердобского суда.