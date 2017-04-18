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Криминал | Пензенец украл с карты жительницы Псковской области 72 000 рублей

18.04.2017|16:56
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Жительница Псковской области хотела сдать квартиру, а в итоге лишилась всех денег со своей банковской карты. Оказалось, что к преступлению причастен пензенец.

Он позвонил по телефону, размещенному в объявлении, и сообщил, что хочет снять жилье и даже готов внести предоплату. Обрадованная владелица недвижимости под диктовку клиента принялась производить манипуляции со своей карточкой, для того чтобы получить задаток.

«Выполнив указания, потерпевшая вернулась домой. Через сутки женщина узнала, что с карты списано 72 000 рублей», - уточнил начальник отдела № 3 СУ МВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Обманутая гражданка поспешила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, которым оказался житель нашего региона 1972 года рождения. Выяснилось, что подобным способом он обокрал еще двух человек из Кемеровской области и Мурманска.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил Николай Миронов.

Мужчина пока находится под подпиской о невыезде. Полицейские напоминают, что сообщать пароли и коды банковских карт посторонним опасно.

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