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Криминал | На улице Калинина пензенец напал с ножом на знакомого

18.04.2017|11:38
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который несколько раз ударил ножом знакомого. ЧП произошло на улице Калинина.

«Прибыв по указанному адресу, рядом с проезжей частью бойцы Росгвардии обнаружили мужчину 1968 года рождения с проникающим ранением брюшной полости и резаной раной правой руки. Рядом с потерпевшим был обнаружен нож, на котором остались следы крови», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Оказав пострадавшему первую доврачебную помощь, стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи и следственно-оперативную группу, а затем начали поиск подозреваемого.

Мужчину задержали в ходе отработки внутридворовых территорий на той же улице Калинина. 56-летний гражданин признался в содеянном, пояснив, что между ним и знакомым возник конфликт.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

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