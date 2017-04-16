16.04.2017 | 12:48

Трое пензенцев осуждены за разбойное нападение у торгового центра на улице Плеханова. Один из них подговорил друзей ограбить своего знакомого. Ему было известно, что у мужчины с собой в сумке крупная сумма денег - больше миллиона рублей. Инициатор преступления оказывал будущей жертве услуги водителя и как раз и привез его к магазину.

«Когда тот вышел из торгового центра, один из мужчин ударил его по лицу, натянул на его голову капюшон безрукавки и нанес еще не менее двух ударов ногой по голове.

Потерпевший выронил сумку, в которой был 1 миллион 100 тысяч рублей, злоумышленники подняли ее и скрылись с места происшествия. Средствами они распорядились по своему усмотрению», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Здоровью избитого был нанесен вред средней тяжести. На суде приятели водителя свою вину признали частично. Инициатор нападения все отрицал.

«В результате тот из нападавших, который давал признательные показания, способствовал раскрытию преступления, приговорен к шести годам. Тот, что наносил удары, - к восьми годам шести месяцам, водитель потерпевшего - к восьми годам лишения свободы», - подытожила Наталья Быченкова.

Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Также с них в пользу потерпевшего взыщут материальный ущерб и компенсацию морального вреда.