Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|16 апр 2017|12:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Криминал | Сердобчанин подозревается в краже двух джемперов из пензенского магазина

16.04.2017|12:23
Печать

Из магазина, расположенного в торговом центре на улице Суворова, похитили два джемпера общей стоимостью 2 635 рублей. Об этом в полицию сообщила представительница коммерческой организации.

Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в зале, сотрудники уголовного розыска выявили причастность к совершению преступления 31-летнего жителя Сердобского района.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Управлении МВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|16.04.2017 12:38|

penzainform.ru писал(a):

жителя Сердобского района.
Год села,может простят

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!