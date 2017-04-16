16.04.2017 | 12:23

Из магазина, расположенного в торговом центре на улице Суворова, похитили два джемпера общей стоимостью 2 635 рублей. Об этом в полицию сообщила представительница коммерческой организации.

Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в зале, сотрудники уголовного розыска выявили причастность к совершению преступления 31-летнего жителя Сердобского района.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Управлении МВД России по Пензенской области.