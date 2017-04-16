16.04.2017 | 10:51

В Пензе участковые раскрыли кражу металлических изделий. С заявлением об их пропаже в полицию обратился представитель коммерческой организации.

Мужчина сообщил, что ночью с территории реконструируемого объекта на улице Фурманова были похищены перила.

Выяснилось, что к совершению преступления причастны 29- и 31-летний пензенцы, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Во время опроса они признались в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.