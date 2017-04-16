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Криминал | С реконструируемого объекта на улице Фурманова украли перила

16.04.2017|10:51
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В Пензе участковые раскрыли кражу металлических изделий. С заявлением об их пропаже в полицию обратился представитель коммерческой организации.

Мужчина сообщил, что ночью с территории реконструируемого объекта на улице Фурманова были похищены перила.

Выяснилось, что к совершению преступления причастны 29- и 31-летний пензенцы, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Во время опроса они признались в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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