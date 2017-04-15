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Криминал | Житель Золотаревки осужден за попытку дать взятку сотруднику УФСИН

15.04.2017|14:26
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Ранее судимый 38-летний житель Золотаревки попытался передать мобильный телефон в одну из пензенских колоний.

Для этого он даже решил дать взятку сотруднику УФСИН. За противоправные действия мужчина предложил вознаграждение - 10 тысяч рублей.

Представитель ведомства от денег отказался и обратился к руководству, после чего в ситуацию вмешались сотрудники органов безопасности.

«В дальнейшем все действия гражданина проходили под контролем сотрудников УФСБ России по области, которые проводили оперативный эксперимент», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Александр Перфилов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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