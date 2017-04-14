14.04.2017 | 09:14

В Пензенском районе полицейские по горячим следам раскрыли мошенничество, в результате которого 16-летний подросток лишился мобильного телефона.

За помощью к стражам порядка обратился 36-летний житель села Богословка. Он сообщил, что в вечернее время наглядно знакомый попросил у его сына телефон, якобы чтобы позвонить. Получив аппарат в руки, злоумышленник скрылся с ним в неизвестном направлении.

«Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 17-летнего местного жителя. Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По данному факту проводится проверка.