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Криминал | Уроженка Кузнецкого района организовала в Пензе наркопритон

14.04.2017|12:30
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В среду, 12 апреля, вступил в законную силу приговор в отношении 34-летней уроженки Кузнецкого района, которая признана виновной в содержании наркопритона.

В Пензе женщина и ее знакомый, находящийся в розыске наркоман, организовали в его квартире притон, где они с приятелями неоднократно изготавливали и употребляли наркотики.

Согласно отведенной ей роли, кузнечанка через окна квартиры вела наблюдение, принимала меры конспирации, чтобы скрыть следы запрещенной деятельности, а также создавала необходимые условия для отдыха после употребления наркотика.

При этом хозяин квартиры приглашал знакомых, которые приносили наркотик, и подготавливал его для внутривенного употребления.

Их преступную деятельность пресекли 13 ноября 2015 года.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину и пояснила, что в квартире знакомого она жила с июля 2015-го.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства.

«К ним отнесены признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастника», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционная жалоба, поданная осужденной, оставлена без удовлетворения.

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