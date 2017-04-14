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Криминал | Пензячку осудили на 4 года за покушение на убийство сожителя

14.04.2017|09:16
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Железнодорожный районный суд Пензы признал горожанку виновной в покушении на убийство. Преступление было совершено в декабре 2016 года.

В комнате общежития нетрезвая женщина поссорилась со своим сожителем и решила его убить. Она напала на мужчину с ножом и ударила его в левую сторону грудной клетки. Однако завершить задуманное пензячке не удалось – раненый обратился за помощью к соседям, которые вызвали бригаду скорой помощи.

В больнице пострадавшему оказали своевременную помощь. По результатам экспертизы, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Во время судебного заседания пензячка признала свою вину частично и пояснила, что не хотела убивать сожителя.

«В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, молодой возраст, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, состояние здоровья подсудимой», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

По решению служителей Фемиды преступница проведет в исправительной колонии общего режима четыре года.

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Гость|14.04.2017 10:12|

penzainform.ru писал(a):

женщина поссорилась со своим сожителем и решила его убить.
penzainform.ru писал(a):
и пояснила, что не хотела убивать сожителя.
.Без коментариев

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