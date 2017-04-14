14.04.2017 | 09:16

Железнодорожный районный суд Пензы признал горожанку виновной в покушении на убийство. Преступление было совершено в декабре 2016 года.

В комнате общежития нетрезвая женщина поссорилась со своим сожителем и решила его убить. Она напала на мужчину с ножом и ударила его в левую сторону грудной клетки. Однако завершить задуманное пензячке не удалось – раненый обратился за помощью к соседям, которые вызвали бригаду скорой помощи.

В больнице пострадавшему оказали своевременную помощь. По результатам экспертизы, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Во время судебного заседания пензячка признала свою вину частично и пояснила, что не хотела убивать сожителя.

«В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, молодой возраст, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, состояние здоровья подсудимой», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

По решению служителей Фемиды преступница проведет в исправительной колонии общего режима четыре года.