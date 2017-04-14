14.04.2017 | 15:52

За незаконное хранение боевой гранаты 32-летний житель Кузнецка отправится в колонию-поселение на год и три месяца. Такое наказание мужчине определил суд. Это уголовное дело было возбуждено в начале 2017-го. В ходе обысков, связанных с массовым отравлением местных жителей суррогатным алкоголем, представители правоохранительных органов обнаружили снаряд.

«Зенюхин с сентября 2015 по январь 2017 года умышленно незаконно хранил дома осколочную гранату РГД-5, мощность которой составляет 100-115 граммов в тротиловом эквиваленте», - сообщил и. о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Сергей Гончаров.

У мужчины довольно богатая криминальная биография: он был судим за кражи, самоуправство и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Приговор по последнему эпизоду - хранению гранаты - пока в законную силу не вступил. Что же касается уголовного дела, связанного с незаконным оборотом смертельного рома, расследование продолжается.