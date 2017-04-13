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Криминал | Жительницу Иссинского района осудили за кражу овцы у соседки

13.04.2017|12:17
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Иссинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в краже овцы.

Ночью 8 февраля 2016 года нигде не работающая женщина находилась в своем доме, когда поняла, что у нее нет продуктов. Тогда она решила похитить у соседки овцу, зарезать ее и съесть мясо.

Сельчанка взяла кухонный нож, веревку, мешок и направилась к чужому сараю. Убедившись в отсутствии хозяйки, она сняла висевший на стене ключ, открыла замок, вошла внутрь и украла овцу весом 35-40 килограммов.

Скрывшись с места преступления, злоумышленница завершила задуманное.

«Гражданка полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила имущественный ущерб, что суд отнес к смягчающим обстоятельствам», - сообщили в Иссинском районном суде.

Женщине, которая не единожды привлекалась к административной ответственности, имеет непогашенную судимость, а также состоит на учете у врача-нарколога, по совокупности приговоров назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Гость|13.04.2017 13:08|

И так вся область живёт . Что творится в сёлах это просто пипец .

Гость|13.04.2017 13:23|

penzainform.ru писал(a):

не единожды привлекалась к административной ответственности, имеет непогашенную судимость
Небось забор не красила а до этого кур крала-так её.

Говорят адвокат Пашкова уже в Москву на пмж укатил.

Имя: Гость
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