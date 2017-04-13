Иссинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в краже овцы.
Ночью 8 февраля 2016 года нигде не работающая женщина находилась в своем доме, когда поняла, что у нее нет продуктов. Тогда она решила похитить у соседки овцу, зарезать ее и съесть мясо.
Сельчанка взяла кухонный нож, веревку, мешок и направилась к чужому сараю. Убедившись в отсутствии хозяйки, она сняла висевший на стене ключ, открыла замок, вошла внутрь и украла овцу весом 35-40 килограммов.
Скрывшись с места преступления, злоумышленница завершила задуманное.
«Гражданка полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила имущественный ущерб, что суд отнес к смягчающим обстоятельствам», - сообщили в Иссинском районном суде.
Женщине, которая не единожды привлекалась к административной ответственности, имеет непогашенную судимость, а также состоит на учете у врача-нарколога, по совокупности приговоров назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
И так вся область живёт . Что творится в сёлах это просто пипец .