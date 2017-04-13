13.04.2017 | 12:17

Иссинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в краже овцы.

Ночью 8 февраля 2016 года нигде не работающая женщина находилась в своем доме, когда поняла, что у нее нет продуктов. Тогда она решила похитить у соседки овцу, зарезать ее и съесть мясо.

Сельчанка взяла кухонный нож, веревку, мешок и направилась к чужому сараю. Убедившись в отсутствии хозяйки, она сняла висевший на стене ключ, открыла замок, вошла внутрь и украла овцу весом 35-40 килограммов.

Скрывшись с места преступления, злоумышленница завершила задуманное.

«Гражданка полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила имущественный ущерб, что суд отнес к смягчающим обстоятельствам», - сообщили в Иссинском районном суде.

Женщине, которая не единожды привлекалась к административной ответственности, имеет непогашенную судимость, а также состоит на учете у врача-нарколога, по совокупности приговоров назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.