13.04.2017 | 11:18

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 51-летней жительницы Сосновоборска. Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

15 октября 2016 года нетрезвая женщина находилась в своей квартире, когда между ней и ее сожителем произошла ссора. Во время конфликта гражданская жена ножом ударила 64-летнего мужчину в живот. Он скончался в больнице на следующий день.

На судебном заседании сельчанка признала свою вину частично и пояснила, что ее сожитель был очень ревнив.

«В тот день гражданка пришла домой, стала разжигать котел. В руках у нее были нож и полено. Когда она стала отщеплять лучину от полена, мужчина подошел к ней и ударил по лицу. Она пошатнулась назад и ножом нанесла ему удар в живот. Рана ей показалась незначительной, и она ее обработала. Когда самочувствие потерпевшего стало ухудшаться, она вызвала скорую», - сообщили в Пензенском областном суде.

Однако служители Фемиды установили, что женщина ударила сожителя умышленно. Ей вынесли приговор - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес оказание медицинской помощи после ранения, инвалидность и заболевание гражданки, а также противоправное поведение погибшего.