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Криминал | В Пензенском районе разбойник требовал у сельчанки денег, угрожая вилами

13.04.2017|14:20
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Суд вынес приговор жителю области, обвинявшемуся в разбойном нападении в составе группы. Помимо данного гражданина, в нее входили двое его подельников - мужчина и женщина.

В апреле 2013 года криминальное трио проникло в дом жительницы Пензенского района. Как отмечается в материалах дела, подсудимый был в медицинских перчатках.

Хозяйка услышала шум и вышла в сени. Злоумышленник схватил ее за шею, силой заставил вернуться в комнату и потребовал денег. Женщина отказалась выдать сбережения, и началось истязание: преступники связали жертву разорванным пододеяльником и стали избивать руками и ногами.

Подельница разбойников обыскала комнату, нашла 10 000 рублей в шкафу и столько же в тумбочке и спрятала деньги в свою сумку. Тем временем один из нападавших обнаружил в доме газовый пистолет и стал угрожать им хозяйке. Поняв, что оружие неисправно, он ударил им женщину по голове.

На этом ее мучения не закончились. Мужчина в перчатках принес из сеней вилы, приставил острием к груди неуступчивой хозяйки дома и, надавив, крикнул: «Не отдашь - проколем!»

Только после этого хозяйка указала место в сенях, где хранила 80 000 рублей. Подсудимый и его подельники забрали все найденные деньги, а также телефон Nokia стоимостью 300 рублей.

В общей сложности материальный ущерб, нанесенный владелице дома, составил 100 300 рублей.

«Также потерпевшей были причинены следующие телесные повреждения: кровоподтеки лица, головы, шеи, ушных раковин, конечностей, грудной клетки, ссадины лица, участки отсутствия роста волос головы», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

В итоге виновный по совокупности преступлений приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельники также осуждены.

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Гость|13.04.2017 15:24|

penzainform.ru писал(a):

а также телефон Nokia стоимостью 300 рублей.
хочу такой...где купить можно ?

Гость|13.04.2017 15:35|

Это был Ляшко из Рады..Тот вечно с вилами..

Гость|13.04.2017 16:03|

penzainform.ru писал(a):

разбойник требовал у сельчанки денег
эх..., недосуг покамест воеводе разбойников-лиходеев отлавливать на землице-матушке губернии пензенской...

Имя: Гость
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