13.04.2017 | 14:20

Суд вынес приговор жителю области, обвинявшемуся в разбойном нападении в составе группы. Помимо данного гражданина, в нее входили двое его подельников - мужчина и женщина.

В апреле 2013 года криминальное трио проникло в дом жительницы Пензенского района. Как отмечается в материалах дела, подсудимый был в медицинских перчатках.

Хозяйка услышала шум и вышла в сени. Злоумышленник схватил ее за шею, силой заставил вернуться в комнату и потребовал денег. Женщина отказалась выдать сбережения, и началось истязание: преступники связали жертву разорванным пододеяльником и стали избивать руками и ногами.

Подельница разбойников обыскала комнату, нашла 10 000 рублей в шкафу и столько же в тумбочке и спрятала деньги в свою сумку. Тем временем один из нападавших обнаружил в доме газовый пистолет и стал угрожать им хозяйке. Поняв, что оружие неисправно, он ударил им женщину по голове.

На этом ее мучения не закончились. Мужчина в перчатках принес из сеней вилы, приставил острием к груди неуступчивой хозяйки дома и, надавив, крикнул: «Не отдашь - проколем!»

Только после этого хозяйка указала место в сенях, где хранила 80 000 рублей. Подсудимый и его подельники забрали все найденные деньги, а также телефон Nokia стоимостью 300 рублей.

В общей сложности материальный ущерб, нанесенный владелице дома, составил 100 300 рублей.

«Также потерпевшей были причинены следующие телесные повреждения: кровоподтеки лица, головы, шеи, ушных раковин, конечностей, грудной клетки, ссадины лица, участки отсутствия роста волос головы», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

В итоге виновный по совокупности преступлений приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельники также осуждены.