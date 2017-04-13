13.04.2017 | 09:20

Управление федеральной почтовой службы Пензенской области прокомментировало инцидент со своим сотрудником, похищавшим денежные средства из операционной кассы и сейфа.

Напомним: в период с декабря 2015 по март 2016 года начальник почтового учреждения присваивал деньги, предназначенные для выдачи пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат, а также поступавшие от населения платежи за ЖКХ.

В результате этой преступной деятельности мужчина нанес отделению ущерб в размере 306 348 рублей.

«УФПС Пензенской области сообщает, что данный факт был выявлен в результате проведенных службой почтовой безопасности почтамта внутренних ревизий. Материалы проверок были переданы в правоохранительные органы, сотрудник уволен», - сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

В итоге пензенцу было назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на полтора года. В счет возмещения причиненного ущерба со злоумышленника взыскали принадлежавший ему автомобиль.

«Обращаем внимание, что инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Все обязательства выполняются в срок и в полном объеме. Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением, УФПС Пензенской области продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом», - добавили в пресс-службе.