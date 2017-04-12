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Криминал | Жителя Сосновоборска осудили на 10 лет за убийство старшего брата

12.04.2017|14:46
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Сосновоборский районный суд вынес приговор 65-летнему местному жителю, обвиненному в убийстве брата.

7 января этого года родственники устроили застолье, во время которого между ними произошла ссора. Старший из братьев настаивал на употреблении алкоголя сомнительного качества, чего не хотел делать его собутыльник.

Разозлившись, младший брат схватил нож и ударил родственника в грудь, повредив сердце. Спустя некоторое время 67-летний мужчина скончался.

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, по решению суда преступник проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

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Гость|12.04.2017 15:49|

Старшой хотел отравить меньшого, но вышло не так...

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