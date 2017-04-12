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Криминал | В Сердобске 25-летнюю продавщицу осудили за придуманное ограбление

12.04.2017|13:15
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Сердобский городской суд вынес приговор по уголовному делу о ложном доносе.

25-летняя местная жительница работала продавцом в торговом павильоне. Вечером 9 января этого года к ней в киоск заглянул хороший знакомый, который намеревался приобрести в долг крупную партию сигарет.

Продавщица решила проигнорировать запрет своего работодателя на продажу товара в долг и согласилась отдать приятелю табачные изделия на сумму 5 500 рублей, оставив себе его паспорт в качестве залога.

Сердобчанка пошла на сделку еще и потому, что у нее появилась возможность в конце месяца получить премию за большую выручку. Однако вскоре женщина испугалась, что о ее поступке узнает владелец киоска, и придумала, как избежать ответственности.

На следующий день она позвонила в полицию и сообщила, что в павильон ворвался незнакомец, ударил ее и забрал деньги. Убегая, грабитель выронил паспорт, который она подобрала.

«На место выехала следственно-оперативная группа, составили протокол. В отделе полиции девушка дала такие же показания следователю. В ходе следствия обман раскрылся, из потерпевшей она стала обвиняемой», - сообщили в пресс-службе Сердобского районного суда.

Продавцу назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

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Гость|12.04.2017 14:39|

Женская логика.Сделать,потом думать.

Гость|12.04.2017 14:51|

теперь и за придуманные преступления сажают, поосторожнее со своей фантазией

Имя: Гость
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