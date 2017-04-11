11.04.2017 | 11:13

Житель Пензы, безуспешно пытавшийся найти закладки с героином, приговорен судом к условному лишению свободы.

В сентябре 2016 года мужчина наладил связь с неустановленным лицом, у которого начал на постоянной основе приобретать наркотики для личного потребления. Он вносил плату за товар через систему моментальных платежей АО «Киви Банк» (электронный кошелек), а затем получал СМС-сообщение с информацией о местоположении закладки.

9 сентября, приняв известие об очередном тайнике, пензенец прибыл на указанный участок местности, но после долгих поисков так и не смог найти закладку с оплаченным наркотиком. Его изъяли сотрудники регионального УФСБ.

«Сообщив продавцу о своей неудаче в поиске и получив информацию еще о двух тайниках, он проверил их также с отрицательным результатом», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Ленинский районный суд г. Пензы, признав мужчину виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.