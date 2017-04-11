11.04.2017 | 15:11

Житель Кузнецка нанес своему отцу не менее 24 ударов руками и ногами, обутыми в тяжелые ботинки. В результате 66-летний мужчина скончался на месте. Так сын закончил отмечать собственный день рождения.

Начал в гараже с друзьями, а продолжил с родителем дома. Никого, кто мог бы остановить драку, в квартире не было. Жена пенсионера ушла, потому что знала, что без ссоры не обойдется.

«Сильно опьяневший отец не хотел идти спать. Разозлившись, сын избил его и оставил лежать на полу, а потом лег спать и уснул. Только утром мужчина обнаружил, что отец не подает признаков жизни», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Сын побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь, но было поздно. В содеянном житель Кузнецка раскаялся. Мать задержанного и жена жертвы просила преступника не наказывать строго. В результате его приговорили к семи годам в колонии строгого режима.

Приговор мужчине показался слишком суровым. Вердикт был обжалован в областном суде, но остался без изменений.