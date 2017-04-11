Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|19:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

Криминал | Жителя Кузнецка осудили на семь лет за убийство отца

11.04.2017|15:11
Печать

Житель Кузнецка нанес своему отцу не менее 24 ударов руками и ногами, обутыми в тяжелые ботинки. В результате 66-летний мужчина скончался на месте. Так сын закончил отмечать собственный день рождения.

Начал в гараже с друзьями, а продолжил с родителем дома. Никого, кто мог бы остановить драку, в квартире не было. Жена пенсионера ушла, потому что знала, что без ссоры не обойдется.

«Сильно опьяневший отец не хотел идти спать. Разозлившись, сын избил его и оставил лежать на полу, а потом лег спать и уснул. Только утром мужчина обнаружил, что отец не подает признаков жизни», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Сын побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь, но было поздно. В содеянном житель Кузнецка раскаялся. Мать задержанного и жена жертвы просила преступника не наказывать строго. В результате его приговорили к семи годам в колонии строгого режима.

Приговор мужчине показался слишком суровым. Вердикт был обжалован в областном суде, но остался без изменений.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!