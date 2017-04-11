11.04.2017 | 12:20

Шемышейский районный суд вынес приговор по делу о коммерческом подкупе в отношении жителя райцентра.

В феврале председатель сельскохозяйственного кооператива, имевший доступ к бухгалтерской документации, по просьбе знакомого внес в его трудовую книжку запись о том, что тот якобы работал в кооперативе.

Мужчина заполнил бланк трудовой книжки и внес в него заведомо ложные сведения, заверив их своей подписью и оттиском печати кооператива, за что получил вознаграждение в размере 12 000 рублей.

В результате жителя Шемышейки признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года, сообщили в пресс-службе райсуда.