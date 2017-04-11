11.04.2017 | 17:52

Житель Пензы Михаил обнаружил пропажу некоторых вещей из дачного домика. Мужчина пожалел, что не увез их осенью.

«Я как-то безалаберно к этому отнесся, оставил слишком много имущества. Рекомендую ничего на дачах не хранить. У нас с соседом украли компрессоры из холодильников», - рассказал потерпевший.

Злоумышленник проник в дачный домик, разбив окно. Несмотря на то что с момента кражи прошла не одна неделя, вора удалось вычислить и задержать.

«Им оказался уроженец Архангельской области 1971 года рождения, он проживал на территории товарищества со своими знакомыми. Похищенное имущество мужчина продал на федеральной трассе М5, а деньги потратил на свои нужды», - сообщил следователь отдела № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Евгений Рожков.

Уже установлено, что задержанный причастен и к другим подобным преступлениям. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.