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Криминал | В Пензе две студентки лишились денег при аренде квартиры

09.04.2017|16:38
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Две пензенские студентки неудачно выбрали квартиру. В поисках съемного жилья они обратились в агентство недвижимости, там им дали телефон человека, сдававшего помещение.

В тот же вечер девушки осмотрели комнаты, им все понравилось, на следующий день они заключили договор с гражданином, которого считали хозяином квартиры. После этого студентки отправились на свое новое место жительства.

«Ключи к домофону и квартире не подошли. В итоге дверь нам открыл настоящий хозяин жилья. Он и сказал, что квартира его. Тогда мы сразу же поехали в полицию», - рассказала потерпевшая.

Как выяснилось, сдал студенткам жилье не его владелец, а предыдущий квартирант. Он съехал буквально накануне, успев на прощанье показать комнаты девушкам.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался уроженец одной из соседних республик 1967 года рождения. Мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину», - пояснил дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Александр Лебедев.

Подозреваемый сейчас находится под стражей, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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