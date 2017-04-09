В Пензе полицейские раскрыли кражу туалетной воды из магазина, расположенного на улице Ворошилова.
За помощью к стражам порядка обратилась представительница торговой организации. Она уточнила, что неизвестная женщина похитила с витрины флакон туалетной воды, стоимость которого составляет 3 260 рублей.
«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления была задержана и доставлена в отдел 45-летняя жительница Пензы, привлекавшаяся к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Подозреваемая призналась в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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