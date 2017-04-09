09.04.2017 | 10:28

В Пензе полицейские раскрыли кражу туалетной воды из магазина, расположенного на улице Ворошилова.

За помощью к стражам порядка обратилась представительница торговой организации. Она уточнила, что неизвестная женщина похитила с витрины флакон туалетной воды, стоимость которого составляет 3 260 рублей.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления была задержана и доставлена в отдел 45-летняя жительница Пензы, привлекавшаяся к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Подозреваемая призналась в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.