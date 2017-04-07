43-летняя жительница Шемышейского района оштрафована за сбыт опасной для жизни спиртосодержащей жидкости.
Преступление было совершено в январе 2017 года. Женщина продала местному жителю около четырех с половиной литров самогона под видом алкогольной продукции за 500 рублей.
«Проведенная экспертиза подтвердила, что проданный ею самогон представляет опасность для жизни и здоровья», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Суд назначил сельчанке наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Покарать .только в магазах можно .