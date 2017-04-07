07.04.2017 | 09:03

43-летняя жительница Шемышейского района оштрафована за сбыт опасной для жизни спиртосодержащей жидкости.

Преступление было совершено в январе 2017 года. Женщина продала местному жителю около четырех с половиной литров самогона под видом алкогольной продукции за 500 рублей.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что проданный ею самогон представляет опасность для жизни и здоровья», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил сельчанке наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.