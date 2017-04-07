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Криминал | Жительницу Шемышейского района оштрафовали за продажу самогона

07.04.2017|09:03
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43-летняя жительница Шемышейского района оштрафована за сбыт опасной для жизни спиртосодержащей жидкости.

Преступление было совершено в январе 2017 года. Женщина продала местному жителю около четырех с половиной литров самогона под видом алкогольной продукции за 500 рублей.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что проданный ею самогон представляет опасность для жизни и здоровья», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил сельчанке наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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Гость|07.04.2017 09:34|

Покарать .только в магазах можно .

Гость|07.04.2017 09:54|

Вы б еще в селе Архангельское Городищенского района оштрафовали самогонщиков

Гость|07.04.2017 09:58|

Самогон представляет опасность!!! )))) А водка видимо роса божья , а пиво так вообше эликсир ,,, хорош чепуху гнать неучи ,химию надо было в школе изучать.спирт - яд и точка.Двойные стандарты , что продаеться в магазине не яд ,но отнего отказывают почки и печень убегает , а самагон Яд но от него отчислений нет в бюджет . Люди не пейте каченное поило . Пейте свой продукт .

Гость|07.04.2017 10:00|

Да сейчас повсюду самогоном торгуют.Менты имеют от этого.А вы писаки просто отписываетесь показывая работу органов

Имя: Гость
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