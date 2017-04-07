Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Криминал | Житель Омска помогал двум пензенцам распространять наркотики

07.04.2017|17:35
Печать

Пензенские полицейские задержали троих молодых людей за распространение наркотиков. Один из них - житель Омска, приехавший в город, чтобы поступать в вуз. Но на самом деле он скооперировался с двумя местными жителями и на съемной квартире фасовал наркотик, после чего товарищи прятали закладки в тайники.

«При проведении личного досмотра у них был обнаружен 31 гриппер-пакет с наркотическим веществом «скорость». С помощью одного из гаджетов выяснили, что они сделали уже 20 закладок, которые впоследствии были также изъяты полицейскими», - рассказал начальник управления УМВД России по области Алексей Стяжков.

40 граммов порошка отправили на экспертизу. Выяснилось, что это та самая «скорость», которая после употребления вызывает зависимость.

Сейчас один молодой человек под домашним арестом, двое остальных под подпиской о невыезде ожидают суда.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!