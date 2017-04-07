07.04.2017 | 17:35

Пензенские полицейские задержали троих молодых людей за распространение наркотиков. Один из них - житель Омска, приехавший в город, чтобы поступать в вуз. Но на самом деле он скооперировался с двумя местными жителями и на съемной квартире фасовал наркотик, после чего товарищи прятали закладки в тайники.

«При проведении личного досмотра у них был обнаружен 31 гриппер-пакет с наркотическим веществом «скорость». С помощью одного из гаджетов выяснили, что они сделали уже 20 закладок, которые впоследствии были также изъяты полицейскими», - рассказал начальник управления УМВД России по области Алексей Стяжков.

40 граммов порошка отправили на экспертизу. Выяснилось, что это та самая «скорость», которая после употребления вызывает зависимость.

Сейчас один молодой человек под домашним арестом, двое остальных под подпиской о невыезде ожидают суда.