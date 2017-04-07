Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|12:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Криминал | Двух чиновниц осудили за мошенничество и превышение полномочий

07.04.2017|10:25
Печать

Суд вынес приговор бывшей главе администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района и экс-заместителю начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. В зависимости от роли каждой они признаны виновными в превышении должностных полномочий и групповом мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что бывшая глава администрации Чаадаевки задним числом фиктивно регистрировала в доме, признанном аварийным и подлежащим расселению в 2011 году, никогда не проживавших в нем людей.

Сначала она таким образом прописала свою знакомую, которая незаконно получила в рабочем поселке новое жилье стоимостью более 670 тысяч рублей и впоследствии оформила его в собственность.

В ноябре 2011 года руководительница поселковой администрации включила в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилья родственницу замначальника управления ЖКХ. Впоследствии та получила новую квартиру в рабочем поселке стоимостью 672 тысячи рублей.

Во время следствия и судебного рассмотрения уголовного дела чиновницы возместили ущерб. Обе они приговорены к условному лишению свободы: бывшая глава администрации Чаадаевки - к 2 годам 6 месяцам, замначальника областного УЖКХ - к 2 годам.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|07.04.2017 10:57|

В Пензе так же немало подобных фактов. Только схемы немного другие, но всё равно мошеннические. Прокуратура Пензы этим занимается, и особенно возмущает тот факт, что даже такое благое дело как переселение из аварийного жилья в новые квартиры, некоторые нечистые на руку наши сограждане обратили в предмет наживы. Радует только то что все действия данной категории людей зафиксированы в документах и разобраться будет очень легко. Так же будут использованы и показания свидетелей.

Гость|07.04.2017 11:09|

Да ,да здравствует наш суд! Самый гуманный суд к чиновникам!!!! Ура товарищи......

Гость|07.04.2017 11:17|

Условно смешно .реально сажать .а так че боятся .

Гость|07.04.2017 11:21|

Тут по 10 лет не могут дождаться этой выплаты,люди не имеющего своего жилья,даже не 500-600,а 300 т и то еще 10лет ждать.Безобразие Творят,что хотят,простые граждане страдают.Объясняют тем,что первоочередность выплаты у многодетных,и т д.Так и отодвигают на задний план.Идешь обращаться к высшему руководству,а что от них можно ждать?Если они сами превышают свои полномочия?

Гость|07.04.2017 11:41|

При Сталине ... главным критерием являлось умение человека на деле и в кратчайшие сроки изменить ситуацию к лучшему. Никакие соображения личной преданности и близости к "вождю", так называемый "блат", ... в расчет не брались. Более того, с людей, которым Сталин особо симпатизировал, ... спрос был и жестче, и строже».

Гость|07.04.2017 12:39|

ИВАН ГРОЗНЫЙ НУЖЕН А НЕ ЕПНУТЫЙ ГРУЗИН

Гость|07.04.2017 12:39|

А квартиры назад отняли а то за два года условно неплохо

Гость|07.04.2017 12:45|

А фамилии у них есть? Народ должен знать своих героев!

Гость|07.04.2017 12:46|

неплохоГость писал(a):

Гость|07.04.2017 12:39|

А квартиры назад отняли а то за два года условно неплохо

Зачем отнимать, если ущерб возмещен... (иначе в двойном размере получается)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!