07.04.2017 | 10:25

Суд вынес приговор бывшей главе администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района и экс-заместителю начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. В зависимости от роли каждой они признаны виновными в превышении должностных полномочий и групповом мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что бывшая глава администрации Чаадаевки задним числом фиктивно регистрировала в доме, признанном аварийным и подлежащим расселению в 2011 году, никогда не проживавших в нем людей.

Сначала она таким образом прописала свою знакомую, которая незаконно получила в рабочем поселке новое жилье стоимостью более 670 тысяч рублей и впоследствии оформила его в собственность.

В ноябре 2011 года руководительница поселковой администрации включила в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилья родственницу замначальника управления ЖКХ. Впоследствии та получила новую квартиру в рабочем поселке стоимостью 672 тысячи рублей.

Во время следствия и судебного рассмотрения уголовного дела чиновницы возместили ущерб. Обе они приговорены к условному лишению свободы: бывшая глава администрации Чаадаевки - к 2 годам 6 месяцам, замначальника областного УЖКХ - к 2 годам.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.