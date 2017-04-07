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Криминал | 67-летний пензенец отправится в тюрьму на 11 лет за убийство

07.04.2017|16:12
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67-летний житель Пензы так неистово орудовал предметами быта, что убил мужчину и покалечил его жену. В пылу ссоры он хватал все, что попадется под руку.

А начиналось застолье тихо, по-родственному. Подсудимый со своей супругой пришел в гости к ее брату в дом на улице Грибоедова. Это были поминки по сыну хозяев квартиры. Никто не подозревал, что совсем скоро в этом доме будут еще одни поминки.

«В ходе распития спиртного между родственниками на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла ссора. Гость нанес банкой из-под маринада удар по голове хозяйке квартиры, а потом ударил два раза ножом ее мужа», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Людмила Фомина.

Дебошир продолжал избивать родственников. Хозяйке жилья он нанес семь ножевых ранений.

«Злоумышленник бил, вооружившись деревянным табуретом, металлической сковородой, чайником и решетками от газовой плиты. Спасти пострадавшую смогли только прибывшие полицейские», - добавила Людмила Фомина.

Муж женщины скончался на месте.

Суд вынес решение: лишить пенсионера свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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