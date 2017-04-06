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Криминал | «Покупательница из Челябинска» лишила пензенскую пенсионерку 170 000

06.04.2017|14:38
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В Пензе 60-летняя женщина лишилась своих сбережений, попавшись на уловку мошенницы. Пенсионерка сообщила полицейским, что на нескольких сайтах в Интернете разместила объявление о продаже квартиры за 1 млн 680 тысяч рублей.

Уже на следующий день пензячке позвонила незнакомка. Она сказала, что хочет купить квартиру и готова дать задаток в 50 тысяч рублей, но находится в Челябинске. Для перечисления денег злоумышленница предложила пенсионерке пройти к ближайшему банкомату.

«Женщина проделала ряд операций, после чего обнаружила, что со счета ее банковской карты списаны 170 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах мошенничества», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, а также устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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Гость|06.04.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах мошенничества
шедеврально,браво!!!

Гость|06.04.2017 15:16|

на фото мент, на рабочем месте музон через наушники слушает.наша служба и опасна и тд.....

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