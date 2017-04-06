06.04.2017 | 14:38

В Пензе 60-летняя женщина лишилась своих сбережений, попавшись на уловку мошенницы. Пенсионерка сообщила полицейским, что на нескольких сайтах в Интернете разместила объявление о продаже квартиры за 1 млн 680 тысяч рублей.

Уже на следующий день пензячке позвонила незнакомка. Она сказала, что хочет купить квартиру и готова дать задаток в 50 тысяч рублей, но находится в Челябинске. Для перечисления денег злоумышленница предложила пенсионерке пройти к ближайшему банкомату.

«Женщина проделала ряд операций, после чего обнаружила, что со счета ее банковской карты списаны 170 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах мошенничества», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, а также устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.