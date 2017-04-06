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Криминал | Пензенец зарезал родственника и попытался убить его супругу

06.04.2017|12:25
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67-летний пензенец признан виновным в убийстве родственника и покушении на убийство его жены.

По данным следствия, вечером 6 октября 2016 года к супругам пришли в гости сестра главы семьи и ее муж. Во время застолья между родственниками внезапно вспыхнул конфликт. Гость дважды ударил ножом в грудь и спину хозяина квартиры, тот скончался на месте.

«После этого подсудимый ножом причинил колото-резаные ранения супруге потерпевшего, а также нанес удары в область головы и тела подручными предметами: деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Убить эту жертву преступник не успел: на место прибыли полицейские и врачи. По заключению экспертов, здоровью женщины был нанесен тяжкий вред.

По решению суда пензенец проведет в исправительной колонии строгого режима 11 лет.

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Гость|06.04.2017 13:09|

а также нанес удары в область головы и тела подручными предметами: деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты», 

Не буди лихо пока оно тихо . А нам всё парют мозги про американский спецназ и и тому подобное . Не дразните русского мужика

Гость|06.04.2017 14:55|

Было мало водки, и закуски тоже маловато.

Гость|06.04.2017 15:29|

Гость писал(a):

Было мало водки, и закуски тоже маловато.
Зато предметов как в ГТА

Гость|06.04.2017 15:31|

Вино запрещено, но есть четыре «но»:

Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.

При соблюдении сих четырех условий —

Всем здравомыслящим вино разрешено!

Имя: Гость
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