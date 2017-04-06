06.04.2017 | 12:25

67-летний пензенец признан виновным в убийстве родственника и покушении на убийство его жены.

По данным следствия, вечером 6 октября 2016 года к супругам пришли в гости сестра главы семьи и ее муж. Во время застолья между родственниками внезапно вспыхнул конфликт. Гость дважды ударил ножом в грудь и спину хозяина квартиры, тот скончался на месте.

«После этого подсудимый ножом причинил колото-резаные ранения супруге потерпевшего, а также нанес удары в область головы и тела подручными предметами: деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Убить эту жертву преступник не успел: на место прибыли полицейские и врачи. По заключению экспертов, здоровью женщины был нанесен тяжкий вред.

По решению суда пензенец проведет в исправительной колонии строгого режима 11 лет.