06.04.2017 | 10:35

Сотовый телефон и мотоблок стали добычей домушника, забравшегося на чужое подворье в селе Пыркино Бессоновского района. Пользуясь отсутствием хозяина, вор выставил окно и проник в жилище, откуда унес мобильник, а затем взломал замок на двери сарая и забрал агрегат.

О случившемся в полицию сообщил друг владельца дома, по его просьбе приехавший проведать хозяйство.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 26-летний житель Бессоновского района. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Гражданин признался в содеянном. Полицейские изъяли в жилище подозреваемого похищенное имущество. После проведения экспертизы его вернут владельцу.

«По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.