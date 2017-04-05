05.04.2017 | 09:32

79-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о том, что во вторник, 4 апреля, в ее квартиру на улице Карпинского зашла неизвестная женщина.

Злоумышленнице удалось войти в доверие к пенсионерке, а после ее ухода у хозяйки пропало 5 500 рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

«Приметы разыскиваемой: на вид 30-40 лет, рост 160-165 см, плотное телосложение. Была одета в синюю болоньевую куртку, темные брюки и черные сапоги, серый вязаный берет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.