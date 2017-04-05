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Криминал | Пензенская полиция разыскивает обокравшую пенсионерку женщину

05.04.2017|09:32
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79-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о том, что во вторник, 4 апреля, в ее квартиру на улице Карпинского зашла неизвестная женщина.

Злоумышленнице удалось войти в доверие к пенсионерке, а после ее ухода у хозяйки пропало 5 500 рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

«Приметы разыскиваемой: на вид 30-40 лет, рост 160-165 см, плотное телосложение. Была одета в синюю болоньевую куртку, темные брюки и черные сапоги, серый вязаный берет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|05.04.2017 09:48|

Бабульки деньги дают кому попало, нет чтоб внуку на пивко дать!

Гость|05.04.2017 09:49|

А воров чиновников и разыскивать не надо, они в своих креслах сидят.

Гость|05.04.2017 09:57|

Фоторобот на фото !

Гость|05.04.2017 11:49|

Гость писал(a):

Бабульки деньги дают кому попало, нет чтоб внуку на пивко дать!
Пиво отравой стало даже кобальт стали добавлять лучше на боярку дешево и сердито если выживешь

Имя: Гость
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