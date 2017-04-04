04.04.2017 | 14:20

Железнодорожный районный суд признал пензенца виновным в убийстве родного брата.

Родственники жили в одной квартире. В конце ноября 2016 года во время ссоры осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял на кухне нож и нанес лежавшему на диване в комнате брату удар в область шеи.

Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия.

Впоследствии пензенец признал свою вину лишь частично, пояснив, что убивать брата не хотел, сообщили в пресс-службе районного суда.

В итоге преступника приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.