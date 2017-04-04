Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

Криминал | В Пензе задержали закладчика гашиша из Подмосковья

04.04.2017|10:40
Печать

Пензенские полицейские задержали 22-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Выяснилось, что злоумышленник прибыл в областной центр с партией гашиша и раскладывал его по тайникам в центре города. Как раз в это время он был пойман.

В момент задержания у молодого человека изъяли 200 граммов наркотического средства.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Гостю из Подмосковья грозит до 20 лет лишения свободы.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 11:51|

penzainform.ru писал(a):

22-летнего жителя
ну и вляпать паскуде от 22 лет !

Гость|04.04.2017 11:52|

penzainform.ru писал(a):

Гостю из Подмосковья грозит до 20 лет лишения свободы.
Почему до ? А не от 20 ????????????

Гость|04.04.2017 14:45|

Потому что депутаты специально приняли такой закон, т.е. "под себя". Это называется Как хочу так и ворочу. Попадется какой нибудь сынок депутата или мента - будет 3 года, а то и условно, а если поймают какого-нибудь обычного деревенского " смерда"-смело пригвоздят 15, а то и 20 лет для показухи по борьбе с преступностью.

Гость|04.04.2017 14:50|

Согласен на 1000 %

Гость|04.04.2017 15:32|

Незаконный сбыт наркотиков , а где же законный сбыт наркотиков ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!