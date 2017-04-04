04.04.2017 | 10:40

Пензенские полицейские задержали 22-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Выяснилось, что злоумышленник прибыл в областной центр с партией гашиша и раскладывал его по тайникам в центре города. Как раз в это время он был пойман.

В момент задержания у молодого человека изъяли 200 граммов наркотического средства.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Гостю из Подмосковья грозит до 20 лет лишения свободы.