04.04.2017 | 10:02

Еще один пензенский таксист стал жертвой мошенника, пообещавшего ему клиентов-иностранцев.

Аферист действовал по той же схеме, что и несколько дней назад. Он позвонил на мобильный телефон 56-летнему водителю такси и заказал машину для обслуживания двух иностранных граждан и переводчика, которых нужно забрать от дома на улице Суворова.

Когда водитель подъехал по адресу, «заказчик» вновь позвонил и попросил пополнить счета мобильных телефонов иностранцев, пообещав расплатиться при встрече. Водитель перевел по указанным номерам 19 тысяч рублей. После этого телефон его собеседника оказался отключен.

Напомним: в предыдущем случае сумма, перечисленная таксистом, составила 10 тысяч рублей.

«Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.