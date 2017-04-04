Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

Криминал | В Пензе еще один таксист при «вызове к иностранцам» лишился денег

04.04.2017|10:02
Печать

Еще один пензенский таксист стал жертвой мошенника, пообещавшего ему клиентов-иностранцев.

Аферист действовал по той же схеме, что и несколько дней назад. Он позвонил на мобильный телефон 56-летнему водителю такси и заказал машину для обслуживания двух иностранных граждан и переводчика, которых нужно забрать от дома на улице Суворова.

Когда водитель подъехал по адресу, «заказчик» вновь позвонил и попросил пополнить счета мобильных телефонов иностранцев, пообещав расплатиться при встрече. Водитель перевел по указанным номерам 19 тысяч рублей. После этого телефон его собеседника оказался отключен.

Напомним: в предыдущем случае сумма, перечисленная таксистом, составила 10 тысяч рублей.

«Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 10:23|

Не и еще таксаперы жалются .тарифы маленькие .сами куда крузейры деть незнают .типа на вася 19тысяч.на вася 10тысяч . Обложить налогами срочно.

Гость|04.04.2017 10:32|

Мошенники распознали что самые жадные лохи таксисты обитают в Пензе им скажешь повезешь королеву Англии он буртас поверит теперь бригадами приезжать будут бабло стричь

Гость|04.04.2017 10:32|

Лохи

Гость|04.04.2017 10:38|

Срочно нужно понижать минимальный заказ такси процентов на 20-30% у них видно полно шальных денег на кармане !

Гость|04.04.2017 10:39|

тупорылые таксисты!

Гость|04.04.2017 10:45|

Думал дураков-буржуев обмануть, в итоге сам стал лохом.

Гость|04.04.2017 10:59|

Жадность таксиста сгубила,наобещали златые горы а он повелся, забыв про принцип бесплатного сыра в мышеловке,но на самом деле, какие они деньжищи зарабатывают, если так легко растаются с месяной зарплатой пензенца,не пора ли им повысить налоги?

Гость|04.04.2017 11:04|

Вот при СССР обмануть таксиста или бармена было невозможно . Они сами проворно обували клиентов . Измельчали сегодня эти две профессии ...

Гость|04.04.2017 11:30|

Так ему и надо.

Гость|04.04.2017 12:00|

че,опять?

Гость|04.04.2017 12:05|

что то я не видел что бы здесь были требования понизить пенсию, когда бабушки пенсионерки по 300, 500 косарей вникуда отправляли

Гость|04.04.2017 12:27|

Бабушка копит несколько лет, а таксист за половину смены накатал вот поэтому ты и не слышал о понижении пенсии.

Гость|04.04.2017 12:32|

что то я не видел что бы здесь были требования понизить пенсию, когда бабушки пенсионерки по 300, 500 косарей вникуда отправляли

да есть такое, когда родившиеся в ссср, старенькие чьи то матери и копившие всю жизнь копейку, на чёрный день, попадаются на уловки до чюжих денег мерзавцев,которым надо не довать условно как неавно 1,5 года условно,а минимум 20лет только так можно вывести эту заразу,и сравни 56-летнему водителю такси

Гость|04.04.2017 12:52|

так он тоже чей нибудь сын отец или дед

Гость|04.04.2017 12:54|

Простыти я плёхо говоритпо руссски . Скажитэ гдэ можно заказыват тааси до парижу .

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!