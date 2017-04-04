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Криминал | В Пензе директор фирмы оштрафован на 7 млн рублей за попытку дать взятку

04.04.2017|20:17
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Во вторник, 4 апреля, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего генерального директора ООО «Центр аудит». Он обвинялся в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

В ноябре 2016 года мужчина передал заместителю начальника ИФНС России по Ленинскому району 300 тысяч рублей в качестве части взятки, общий размер которой составлял 1 млн рублей. Таким образом директор добивался снижения для ООО «Алексо» недоимки по налогам и пеням.

«После передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге гендиректору назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также мужчина должен выплатить штраф в семикратном размере, то есть 7 млн рублей.

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Гость|04.04.2017 20:54|

Фамилию в студию.Страна должна знать своих героев в лицо.

Гость|04.04.2017 21:47|

Во как. Оказывается это не преступление. Путин тебя ненавидит народ!

Гость|04.04.2017 22:00|

Нет бы просто отказаться от денег...без судов и т.д.

Гость|04.04.2017 22:27|

Ленинским районным судом г. Пензы рассмотрено уголовное дело в отношении 51-летнего генерального директора ООО аудиторской фирмы «Центр аудит» Андрея Капитанова, обвиняемого в совершении покушения на дачу взятки должностному лицу лично в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ), - сообщает Прокуратура Пензенской области, которая поддерживала в суде сторону обвинения.

Гость|04.04.2017 22:30|

Дать - это ОПАСНО!

Гость|05.04.2017 00:25|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

Гость|05.04.2017 01:22|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

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