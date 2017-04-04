04.04.2017 | 20:17

Во вторник, 4 апреля, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего генерального директора ООО «Центр аудит». Он обвинялся в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

В ноябре 2016 года мужчина передал заместителю начальника ИФНС России по Ленинскому району 300 тысяч рублей в качестве части взятки, общий размер которой составлял 1 млн рублей. Таким образом директор добивался снижения для ООО «Алексо» недоимки по налогам и пеням.

«После передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге гендиректору назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также мужчина должен выплатить штраф в семикратном размере, то есть 7 млн рублей.