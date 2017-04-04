04.04.2017 | 10:00

37-летний кузнечанин обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

В феврале этого года мужчина через Интернет договорился с человеком, личность которого следствием не установлена, о покупке за 2 000 рублей героина массой не менее 0,959 грамма. Затем гражданин отправился за наркотиком в Сызрань и привез его в кармане своей куртки.

8 февраля сотрудники полиции задержали мужчину на одной из улиц Кузнецка и изъяли вещество.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение, после чего уголовное дело было направлено в суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.