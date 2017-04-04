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Криминал | В Кузнецке у 37-летнего мужчины изъяли 0,959 грамма героина

04.04.2017|10:00
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37-летний кузнечанин обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

В феврале этого года мужчина через Интернет договорился с человеком, личность которого следствием не установлена, о покупке за 2 000 рублей героина массой не менее 0,959 грамма. Затем гражданин отправился за наркотиком в Сызрань и привез его в кармане своей куртки.

8 февраля сотрудники полиции задержали мужчину на одной из улиц Кузнецка и изъяли вещество.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение, после чего уголовное дело было направлено в суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|04.04.2017 10:40|

Нужно законы ужесточать, если животное взяло накркоту, срок сразу должен быть от 10 лет, а если с целью продажи от 25 лет и не важно какой наркотик.

Гость|04.04.2017 11:53|

Гость писал(a):

Нужно законы ужесточать, если животное взяло накркоту, срок сразу должен быть от 10 лет, а если с целью продажи от 25 лет и не важно какой наркотик.
Все правильно, а за сигареты и алкоголь вообще расстрел ввести, ведь это тоже наркота от которой гибнут в год больше, чем от героина и тп за всю историю их существования!

Гость|04.04.2017 15:38|

Не понимаю истерии с наркотиками , какому то чинуше они помешали , он запретил их , в некоторых странах наоборот разрешили отдельные виды и ничего , не истерят ,как у нас

Имя: Гость
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