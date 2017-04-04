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Криминал | Двое пензенцев получили условный срок за покупку героина

04.04.2017|09:25
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Двое жителей Пензы 28 и 32 лет признаны виновными в приобретении и хранении героина в значительном размере.

Мужчины в декабре прошлого года договорились о совместной покупке героина для личного потребления. Старший из злоумышленников по своему сотовому телефону договорился с неустановленным лицом по прозвищу Таджик о приобретении наркотика на сумму 3 000, а второй перечислил деньги через терминал на номер кошелька в Qiwi.

«Узнав от сбытчика о месте закладки, осужденные приехали в р. п. Мокшан, где под почтовым ящиком на стене гаража указанного дома обнаружили сверток с героином общей массой 0,815 грамма», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В машине преступники попытались поделить наркотик поровну, но употребить его у них не получилось: они были задержаны на месте.

Пензенцам вынесен приговор в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год каждому. Также их обязали пройти консультацию у врача-нарколога.

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Гость|04.04.2017 09:56|

Захотели травиться, и чёрт с ними. Ловить надо торговцев.

Гость|04.04.2017 10:09|

Этих бы животных на валку леса отправить лет на 15 ...в тайгу ... здоровья набраться.

Гость|04.04.2017 10:27|

Ржавчина на теле народа!

Имя: Гость
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