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Криминал | Чиновница из Евлашева обвиняется в попытке дать взятку полицейскому

31.01.2017|16:45
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Глава администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Согласно материалам дела, в январе 2017 года оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции проводил проверку в отношении главы администрации и выявил факт незаконной регистрации чиновницей родственника в помещении, ей не принадлежавшем.

Чтобы проверки прекратились, глава администрации предложила сотруднику внутренних органов 20 000 рублей. Таким образом она хотела уклониться от грозившей ей уголовной ответственности.

Полицейский отказался принять деньги, напомнив об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Несмотря на это, женщина пошла на преступление и была задержана с поличным.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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Гость|31.01.2017 18:00|

Что то в евлашево строить будут.

Гость|31.01.2017 19:42|

penzainform.ru писал(a):

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.
УЖ БОЛЬНО МНЕ ХОЧЕТСЯ КУШАТЬ - сказал один из персонажей СКАЗКИ

Гость|31.01.2017 20:04|

Это что, попытка борьбы с коррупцией? Наверно сил хватает только на такие масштабы

Гость|31.01.2017 21:16|

Давно ее нужно было посадить. Из повора в школьной столовой, стала главой.

Гость|01.02.2017 10:01|

УЖ БОЛЬНО МНЕ ХОЧЕТСЯ КУШАТЬ - сказал один из персонажей СКАЗКИ ЭТО БАСНЯ

Гость|01.02.2017 10:01|

Опять поварить,только не в школьной столовой.Как говориться ,из князя в грЯзи.

Гость|01.02.2017 10:54|

КАЖДАЯ КУХАРКА МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ

Гость|01.02.2017 10:58|

Что она ставку не знала стольник-же ставка и все нормаль была-бы

Гость|01.02.2017 12:45|

ложками и тарелками ей управлять!а то видиш ли кухарка в председатели!

Гость|01.02.2017 13:12|

Как она могла подумать, что сотрудник Российской полиции взятки берет? Тем более из управления по противодействию коррупции, а? Уму непостижимо.

Имя: Гость
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