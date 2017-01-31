31.01.2017 | 16:45

Глава администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Согласно материалам дела, в январе 2017 года оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции проводил проверку в отношении главы администрации и выявил факт незаконной регистрации чиновницей родственника в помещении, ей не принадлежавшем.

Чтобы проверки прекратились, глава администрации предложила сотруднику внутренних органов 20 000 рублей. Таким образом она хотела уклониться от грозившей ей уголовной ответственности.

Полицейский отказался принять деньги, напомнив об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Несмотря на это, женщина пошла на преступление и была задержана с поличным.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального СУ СК РФ.