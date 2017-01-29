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Криминал | Ночные воры сдали украденные с МАЗа аккумуляторы в металлолом

29.01.2017|13:29
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К пензенским полицейским обратился за помощью предприниматель, грузовой автомобиль которого подвергся набегу ночных воров.

Мужчина рассказал, что злоумышленники сняли с МАЗа, припаркованного на улице Пригородной, два аккумулятора.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место происшествия и провели ряд оперативно-разыскных мероприятий.

В результате стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались трое жителей Пензенской области в возрасте от 25 до 37 лет, двое из которых ранее были судимы.

«Они были задержаны и признались, что сдали похищенные аккумуляторы в пункт приема металлолома. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|29.01.2017 13:59|

Дело века премии награды повышения А ВООБЩЕ НЕ ХРЕН ПАРКОВАТЬ УБИРАТЬ МЕШАЮТ СНЕГ

Гость|29.01.2017 15:57|

Ночные воры, кто на фото?

Гость|29.01.2017 15:59|

Ну примерно я их так и представлял

Гость|29.01.2017 16:04|

Это тебе не мелочь по карманам тырить…

Джентельмены удачи

Гость|29.01.2017 16:04|

Всё правильно сделали. Думали бесхозная груда металла ну и обменяли на ящик боярки

Гость|29.01.2017 18:26|

почему приемщиков металла не наказывают по статье скупка краденого

Гость|29.01.2017 19:26|

Гость писал(a):

почему
А как узнаешь, что краденное принесли.

Гость|29.01.2017 20:44|

Хозяин мазая навсегда запомнит, что рухлядь надо не на обочине под снег на зиму закапывать, а на спецбазу увозить.

Имя: Гость
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