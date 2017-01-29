29.01.2017 | 13:29

К пензенским полицейским обратился за помощью предприниматель, грузовой автомобиль которого подвергся набегу ночных воров.

Мужчина рассказал, что злоумышленники сняли с МАЗа, припаркованного на улице Пригородной, два аккумулятора.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место происшествия и провели ряд оперативно-разыскных мероприятий.

В результате стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались трое жителей Пензенской области в возрасте от 25 до 37 лет, двое из которых ранее были судимы.

«Они были задержаны и признались, что сдали похищенные аккумуляторы в пункт приема металлолома. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.