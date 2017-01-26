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Криминал | В Пензе директор учебного центра осужден за коммерческий подкуп

26.01.2017|08:55
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В Пензе суд вынес приговор 29-летнему исполнительному директору автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования - учебного центра «Кадры». Он признан виновным в том, что дважды совершил коммерческий подкуп.

В мае 2016 года директор центра выдал обратившемуся к нему гражданину свидетельства о прохождении обучения по специальности «тракторист» категорий В и С. За каждое из них он получил в качестве вознаграждения по 13 тысяч рублей.

Никакого обучения и проверки знаний «тракторист» не проходил, однако по указанию директора составлялись фиктивные протоколы заседания квалификационной комиссии, издавались приказы и другие документы.

«Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также он лишен права занимать определенные должности на срок 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

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Гость|26.01.2017 09:21|

Как это коммерческий подкуп? Кого он подкупил?

Гость|26.01.2017 09:24|

экзамены Гостехнадзор принимает.

Гость|26.01.2017 09:34|

Вот те помог человеку. Чушь собачья. какие еще там знания? Тракторист он и есть тракторист, это всего лишь формальность. 5,5 лет. за 26 тысяч.

Гость|26.01.2017 10:16|

Чувствую трактористом стал как раз тот парень который в прошлый раз в трудовой книжке получил штамп о работе сварщиком и директору дали кажется три или четыре года.

Ох и стригут.

Гость|26.01.2017 10:19|

penzainform.ru писал(a):

Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Теперь если у него в сарае найдут отсыревший порох 1976 года производства он получит уже реальных лет 9.

Гость|26.01.2017 10:23|

А условное пожизненное скоро будет?

Гость|26.01.2017 11:13|

penzainform.ru писал(a):

он получил в качестве вознаграждения по 13 тысяч рублей.
Какой же это подкуп? это добровольное пожертвование. А того кто "взятку" предложил тоже должны под суд, так гласит закон. Если его не привлекли, то однозначно подстава.

Гость|26.01.2017 12:02|

подстава -это точно! неужели суд не разберется?где же справедливость? А что тому,кто давал деньги? Ведь закон гласит ответ несет а равной мере и тот кто дает взятку!За 26 тысяч 5лет? Совет другим -воруйте миллионы!

Гость|26.01.2017 13:46|

Наверно это новый метод раскрытия преступлений. Заманить, соблазнить, а потом хлоп и за жабры, пока не очухался.

Имя: Гость
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