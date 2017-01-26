26.01.2017 | 08:55

В Пензе суд вынес приговор 29-летнему исполнительному директору автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования - учебного центра «Кадры». Он признан виновным в том, что дважды совершил коммерческий подкуп.

В мае 2016 года директор центра выдал обратившемуся к нему гражданину свидетельства о прохождении обучения по специальности «тракторист» категорий В и С. За каждое из них он получил в качестве вознаграждения по 13 тысяч рублей.

Никакого обучения и проверки знаний «тракторист» не проходил, однако по указанию директора составлялись фиктивные протоколы заседания квалификационной комиссии, издавались приказы и другие документы.

«Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также он лишен права занимать определенные должности на срок 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.