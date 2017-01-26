26.01.2017 | 11:54

Переломы шейного позвонка, основания черепа и височной кости диагностировали медики у 57-летней жительницы Сердобска, доставленной в больницу.

Подозревая, что травмы носят криминальный характер, сотрудники лечебного учреждения сообщили о пациентке в правоохранительные органы.

Как установили полицейские, избила сердобчанку ее 40-летняя знакомая, ранее судимая. Она заглянула на огонек к старшей приятельнице, однако женщины поссорились, и гостья нанесла хозяйке телесные повреждения.

«Подозреваемая была опрошена и призналась в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Причины конфликта между двумя сердобчанками не раскрываются.