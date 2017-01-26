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Криминал | Пришедшая в гости сердобчанка сломала шею хозяйке дома

26.01.2017|11:54
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Переломы шейного позвонка, основания черепа и височной кости диагностировали медики у 57-летней жительницы Сердобска, доставленной в больницу.

Подозревая, что травмы носят криминальный характер, сотрудники лечебного учреждения сообщили о пациентке в правоохранительные органы.

Как установили полицейские, избила сердобчанку ее 40-летняя знакомая, ранее судимая. Она заглянула на огонек к старшей приятельнице, однако женщины поссорились, и гостья нанесла хозяйке телесные повреждения.

«Подозреваемая была опрошена и призналась в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Причины конфликта между двумя сердобчанками не раскрываются.

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Гость|26.01.2017 12:12|

penzainform.ru писал(a):

Она заглянула на огонек
отличная фраза, а что же "подруги" все-таки делали, до того как поссориться, уж не пили ли ?)

Гость|26.01.2017 12:21|

penzainform.ru писал(a):

Переломы шейного позвонка, основания черепа и височной кости диагностировали медики у 57-летней жительницы Сердобска,
Даже терминатор не смог бы нанести сразу столько повреждений. Здесь не только тяжкий вред, а полная инвалидность если выживет. С переломом основания черепа который не срастается только один исход.

Гость|26.01.2017 12:27|

Гость писал(a):

С переломом основания черепа который не срастается только один
Кто тебе сказал такую глупость?

Гость|26.01.2017 12:34|

Гость писал(a):

Даже терминатор не смог бы нанести
так он же ни баба))

Гость|26.01.2017 12:38|

Гость писал(a):

Она заглянула на огонек

отличная фраза, а что же "подруги" все-таки делали, до того как поссориться, уж не пили ли ?)

Интересно за что срок получила знакомая? На какой "огонек" заскочила ну и т.д.

Но об этом Пензинформ умалчивает.

Гость|26.01.2017 12:48|

Гость писал(a):

Она заглянула на огонек

отличная фраза, а что же "подруги" все-таки делали, до того как поссориться, уж не пили ли ?)

Интересно за что срок получила знакомая? На какой "огонек" заскочила ну и т.д.

Но об этом Пензинформ умалчивает.

Гость писал(a):
Она заглянула на огонек

отличная фраза, а что же "подруги" все-таки делали, до того как поссориться, уж не пили ли ?)

Интересно за что срок получила знакомая? На какой "огонек" заскочила ну и т.д.

Но об этом Пензинформ умалчивает.

К подельнице она зашла. "За жизнь просила" - та отказала. Вот результат.

Гость|26.01.2017 12:58|

Гость писал(a):

Она заглянула на огонек

отличная фраза, а что же "подруги" все-таки делали, до того как поссориться, уж не пили ли ?)

Есть такое мудрое высказывание: Пьяный мужик - баба, пьяная баба - чудовище!

Гость|26.01.2017 13:01|

Ничего себе триллер!

Истинные леди )))

Гость|26.01.2017 13:03|

Гость писал(a):

Интересно за что срок получила знакомая? На какой "огонек" заскочила ну и т.д.

Но об этом Пензинформ умалчивает.

Читайте о развитии событий в следующих новостях. ПИ любит дробить новость на несколько.

Гость|26.01.2017 13:04|

Гость писал(a):

Читайте о развитии событий в следующих новостях. ПИ любит дробить новость на несколько.
Следующая серия триллера в следующих новостях. Понятно, ждемс!

Гость|26.01.2017 13:18|

Гость писал(a):

Даже терминатор не смог бы нанести сразу столько повреждений. Здесь не только тяжкий вред, а полная инвалидность если выживет. С переломом основания черепа который не срастается только один исход.
Мог бы. Обычной табуреткой. Расстояние между ножками которой не менее 20-25 см, в зависимости от роста потерпевшего. Причем в зависимости от силы удара и ярости в момент нанесения.

Гость|26.01.2017 13:21|

Гость писал(a):

"За жизнь просила"
а что это значит?

Гость|26.01.2017 13:23|

Гость писал(a):

а что это значит?
А это значит, что не сдала, а вышла на свободу и просит поделиться тем что та присвоила.

Гость|26.01.2017 13:25|

Гость писал(a):

А это значит, что не сдала, а вышла на свободу и просит поделиться тем что та присвоила
Аааааа...блин, как все сложно, нет чтоб мужей щами кормить и детей воспитывать...вон куда занесло....жаль

Гость|26.01.2017 13:33|

Гость писал(a):

А это значит, что не сдала, а вышла на свободу и просит поделиться тем что та присвоила

Аааааа...блин, как все сложно, нет чтоб мужей щами кормить и детей воспитывать...вон куда занесло....жаль

Не дай бог посидишь, выйдешь, устроишься на работу с хорошей зарплатой, дождались тебя муж (жена) и дети потом поговорим!

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Имя: Гость
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