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Криминал | Мокшанца обязали выплатить 500 тыс. сыну убитой им женщины

26.01.2017|10:52
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Пензенский областной суд оставил без изменений приговор, в соответствии с которым жителя Мокшанского района признали виновным в убийстве знакомой.

В августе 2016 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с подругой и нанес ей несколько ударов ножом по разным частям тела. В результате женщина 1964 года рождения от полученных повреждений скончалась на месте.

Как пояснил подсудимый, знакомая пришла к нему сама. В процессе совместного распития спиртного гостья стала обзывать его нецензурными словами. В результате между ними произошел конфликт, и мужчина схватился за нож. Куда именно приходились удары, сельчанин не вспомнил.

«Поняв, что женщина мертва, подсудимый сообщил об этом своим знакомым по телефону, но те не верили ему, так как он был слишком пьян. Весь следующий день он выпивал, и только в 17 часов пошел к соседке, которая вызвала полицию», - сообщается на сайте Пензенского областного суда.

Мужчине было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда сыну потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.

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Гость|26.01.2017 11:32|

все зло от алкоголя !

Гость|26.01.2017 11:38|

penzainform.ru писал(a):

знакомая пришла к нему сама.
penzainform.ru писал(a):
находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с подруго
Или с бутылкой пришла или выпить пришла.

Знала что делает.

Не учла погодных условий.

Гость|26.01.2017 12:11|

penzainform.ru писал(a):

В процессе совместного распития спиртного гостья стала обзывать его нецензурными словами.
Где можно посмотреть списочек слов не подлежащих цензуре?

Гость|26.01.2017 12:38|

Гость писал(a):

все зло от алкоголя !
от лекарств и деток катающихся с горки у памятника

Гость|26.01.2017 12:42|

Теперь будем знать, что алкашка стоит 500 тыс.

Имя: Гость
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