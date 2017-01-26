26.01.2017 | 10:52

Пензенский областной суд оставил без изменений приговор, в соответствии с которым жителя Мокшанского района признали виновным в убийстве знакомой.

В августе 2016 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с подругой и нанес ей несколько ударов ножом по разным частям тела. В результате женщина 1964 года рождения от полученных повреждений скончалась на месте.

Как пояснил подсудимый, знакомая пришла к нему сама. В процессе совместного распития спиртного гостья стала обзывать его нецензурными словами. В результате между ними произошел конфликт, и мужчина схватился за нож. Куда именно приходились удары, сельчанин не вспомнил.

«Поняв, что женщина мертва, подсудимый сообщил об этом своим знакомым по телефону, но те не верили ему, так как он был слишком пьян. Весь следующий день он выпивал, и только в 17 часов пошел к соседке, которая вызвала полицию», - сообщается на сайте Пензенского областного суда.

Мужчине было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда сыну потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.