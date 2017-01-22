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Криминал | Сельчанин потерял 28 тысяч при покупке холодильного моноблока

22.01.2017|11:39
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55-летний житель Вадинского района стал очередной жертвой мошенников, решив приобрести холодильный моноблок по объявлению в Интернете.

«Следуя условиям продавца, заявитель перевел 28 тысяч рублей на банковский расчетный счет, после чего по телефону, указанному в объявлении, связался с неизвестным, который подтвердил оплату заказа и пояснил, что товар будет выслан в течение трех дней», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Однако прошел месяц, а моноблок сельчанин так и не получил. Он попытался позвонить продавцу, но абонент оказался недоступен.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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